Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi gösterdiği Adıyaman'da sıcaklıklara dayanamayan gençler, Demokrasi Parkı içerisinde bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Kirli su içerisinde yüzen çocukların yüzdüğü süs havuzunda elektrik kabloları da bulunuyor. Vatandaşlar süs havuzunda yüzen çocukları polise ihbar etti. Demokrasi Parkı'na gelen polis ekipleri, suda bulunan çocukları çıkararak bir daha girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Çocuklar polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Demokrasi, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da çocukların tehlikeli serinlemesi - Son Dakika

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