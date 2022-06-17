Adıyaman'da çocukların tehlikeli serinlemesi - Son Dakika
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Adıyaman'da çocukların tehlikeli serinlemesi

17.06.2022 14:40
Adıyaman'da çocukların tehlikeli serinlemesi

Adıyaman'da, sıcak havada serinlemek isteyen çocuklar, süs havuzlarında tehlikeye aldırış etmiyor.

Adıyaman'da, sıcak havada serinlemek isteyen çocuklar, süs havuzlarında tehlikeye aldırış etmiyor.

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi gösterdiği Adıyaman'da sıcaklıklara dayanamayan gençler, Demokrasi Parkı içerisinde bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Kirli su içerisinde yüzen çocukların yüzdüğü süs havuzunda elektrik kabloları da bulunuyor. Vatandaşlar süs havuzunda yüzen çocukları polise ihbar etti. Demokrasi Parkı'na gelen polis ekipleri, suda bulunan çocukları çıkararak bir daha girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Çocuklar polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da çocukların tehlikeli serinlemesi
Adıyaman'da çocukların tehlikeli serinlemesi
Adıyaman'da çocukların tehlikeli serinlemesi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Demokrasi, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da çocukların tehlikeli serinlemesi - Son Dakika

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