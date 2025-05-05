Adıyaman'da Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da Değerlendirme Toplantısı

Adıyaman\'da Değerlendirme Toplantısı

Vali Osman Varol başkanlığında deprem konutları ve hizmet eksiklikleri görüşüldü.

05.05.2025 11:17
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Adıyaman'da, vali yardımcıları haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile AFAD İl Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı toplantıda Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alındı.

Toplantıda vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

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