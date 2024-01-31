Adıyaman\'da deprem sonrası iş yerleri için geçici çarşılar oluşturuldu

6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da devlet sadece barınma sorununu değil, ayrıca ticari hayatın devamı için iş yerlerinin de faaliyetlerini yürütmek için geçici çarşılar oluşturdu.
Adıyaman'da depremlerde yaklaşık 3 bin işyeri ağır hasar alarak yıkıldı. İş yerleri yıkılan esnafın yeniden ticari hayata atılmaları için devlet harekete geçti. Kent merkezlerinde geçici çarşılar oluşturuldu. Kent merkezlerinin yanı sıra konteyner kentlerde çarşılar ve bireysel işyerleri açılması için konteyner ve prefabrik yapılar yapıldı. Adıyaman'da oluşturulan geçici 41 çarşıda bin 526 işyeri çalışma hayatına katılarak faaliyet yürütüyor.
Balıkesir Çarşısında kasaplık yapan Seydi Kasap, "Evim yıkıldı, dükkanım yıkıldı. Sonrasında devletimiz bize burayı kura ile verdi. Şimdide ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. İşler yavaş yavaş iyiye gidiyor. Eski işin olması mümkün değil. Yavaş yavaş toparlanacağız" dedi.
Depremde iş yeri ağır hasar alan Emine Çelik ise, "Depremden önce belediyenin orada işletmem vardı. İş yerimiz ağır hasar aldığından dolayı çıkmak zorunda kaldık. Şu anda devletin bize verdiği Balıkesir Çarşısında işletmemi yürütmekteyim. İşlerimiz ilk başlarda pek iyi değildi ama şimdi gün geçtikçe, zaman geçtikçe biraz daha iyiye gidiyor çok şükür" ifadelerini kullandı.
Abdullah Yıldırım isimli esnaf ise, "Yapılmamış olsaydı muhtemelen şu an evimizde oturup bekleyecektik. Çünkü Adıyaman tamamıyla yıkıldı. Dükkan yok, kiralanacak herhangi bir yer yok. Sağ olsun devletimiz bu konuda esnafımıza çok güzel bir yardımda bulundu" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
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