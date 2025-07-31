Adıyaman'da Deprem Sonrası İş Yerleri Teslim Edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Deprem Sonrası İş Yerleri Teslim Edildi

Adıyaman\'da Deprem Sonrası İş Yerleri Teslim Edildi
31.07.2025 11:58
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Depremde zarar gören Adıyaman'da ticarethaneler ve konutlar hızla sahiplerine teslim ediliyor.

Depremde en fazla hasarı gören kentlerden Adıyaman'da yaralar hızla sarılıyor. Adıyaman ve ilçelerinde yapılan toplu konutların birçoğu sahiplerine teslim edilirken, konut alanlarına yapılan iş yerleri de hak sahiplerine verilmeye başladı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sugözü mevkiinde yapılan toplu konut alanında inşa edilen 26 iş yeri, Kahta ilçesi Salkımbağ bölgesinde yapılan toplu konut alanında inşa edilen 10 iş yeri, Gölbaşı Yukarı Çöplü bölgesinde yapılan toplu konut alanında inşa edilen 12 iş yeri hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Teslim edilen iş yerlerinin vitrinleri ve iç tasarımlarını hak sahipleri kendileri yapacak.

Teslimatla ilgili bilgi veren AFAD İyileştirme Şube Müdürü Hakan Dursun, "Bugün itibariyle üç tane ilçemizde ticarethane teslimleri yapacağız. 26 tane Besni ilçemizde, 12 tane Gölbaşı ilçemizde, 10 tanede Kahta ilçemizde ticarethanelerin vatandaşlara teslimini yapacağız, anahtar teslimini. Tabi Adıyaman'da ilk kez ticarethane teslimi yapıyoruz. Konutlar son hızla devam ediyor zaten" dedi.

Hak sahibi Ahmet Kaya, "Hem iş yerimiz hem evimiz yıkıldı, mağdur olduk. Devletten ve milletten Allah razı olsun. Evlerimizi kısmen yaptı, hemen hemen oturmaktayız. İş yerlerimiz de bize teslim ediliyor" ifadelerini kullandı.

Hak sahibi Nihat Ağır ise "Zor süreçler yaşadık, mağduriyetler yaşadık. Allah razı olsun. Devletimiz, hükümetimiz bu konuya el attı. Büyük bir hızla projeyi gerçekleştirdi. Şuanda da gördüğünüz gibi bu emlak konutun da aracılığıyla dükkanlarımızı bu gün teslim alıyoruz. Elbette eksiklikler vardır mutlaka, bunların da biran önce giderilmesi için hükümetten istirhamımız alelacele bu konuya el atmaları. Ama çok güzel, hakikaten takdir edilecek bir çalışma var" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Deprem Sonrası İş Yerleri Teslim Edildi - Son Dakika

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