Adıyaman\'da depremde eşini kaybeden kadınlar için kooperatif açıldı

Yerel

Adıyaman'da depremde eşini kaybeden kadınların istihdam edilmesi amacıyla kurulan Asrın İmecesi Kadın ve Üretim Kooperatifi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan kooperatifin açılışına Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen, Yesevi Hareketi İl Başkanı Dilek Çalışır, Belçika heyeti adına Murat Güney, Dilhan Derneği'nden Havva Gürak katıldı.

Düzenlenen açılış sonrası protokol heyeti buradaki kadınlarla sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. Kadınları istihdam konusunda her daim desteklediklerini söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Kadınlarımızın ekonomik olarak güçlenerek hayatlarını yeniden inşa etmelerine sağlayacak her türlü projenin destekçisiyiz. Kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Hizmete giren kooperatifle birlikte depremde yakınını kaybetmiş ve ihtiyaç sahibi 50 kadına istihdam sağlanacağını belirtildi. - ADIYAMAN