 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'da Depremzedeler Kalıcı Konutları Gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da Depremzedeler Kalıcı Konutları Gezdi

Adıyaman'da geçici konteyner kentlerde kalan ve hak sahibi olan depremzedeler, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı nezaretinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarını gezdi. Depremzedeler, yerleşecekleri konutları görme imkanı buldukları için mutlu olduklarını ve konutları beğendiklerini dile getirdi.

Adıyaman\'da Depremzedeler Kalıcı Konutları Gezdi
09.01.2024 - 16:57,
Abone Ol

Adıyaman'da hak sahibi olan depremzede vatandaşlar, kalıcı deprem konutlarını gezdi.

Geçici konteyner kentlerde kalan ve hak sahibi olan depremzedeler, Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı nezaretinde Örenli ve İndere bölgesinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarını gezdi. Konutları gezen hak sahibi depremzedeler, burada daireleri inceledi. Yerleşecekleri kalıcı konutları görme imkanı buldukları için oldukça mutlu olduklarını ve konutları beğendiklerini dile getiren depremzedeler, çalışmaların biran evvel tamamlanmasını beklediklerini söyleyerek ilgililere teşekkür ettiklerini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Tığlı, Adıyaman, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Depremzedeler Kalıcı Konutları Gezdi - Son Dakika


18:02
Fatih Camisi İmamına Yönelik Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı Fatih Camisi İmamına Yönelik Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?

Son Dakika
18:02 Fatih Camisi İmamına Yönelik Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 18:28:02. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Depremzedeler Kalıcı Konutları Gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement