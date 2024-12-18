Adıyaman'da Dilencilere Operasyon: Zabıta Ekipleri Harekete Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman'da Dilencilere Operasyon: Zabıta Ekipleri Harekete Geçti

Adıyaman\'da Dilencilere Operasyon: Zabıta Ekipleri Harekete Geçti

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezinde dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi. Başka illerden gelen kadın dilencilerin, özellikle trafik ışıklarında ve iş yerlerinde vatandaşları rahatsız ettiği tespit edildi. Yakalanan dilencilere cezai işlem uygulandı.

18.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Başka illerden geldikleri belirlenen kadın dilencilerin, özellikle trafik ışıklarında ve iş yerlerinde vatandaşları rahatsız ettiği tespit edilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde yakalanan dilenciler, zabıta karakoluna götürülerek üzerlerinde bulunan paralara tutanakla el konuldu. Dilencilere, kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzurunu bozacak bu tür olayların önüne geçmek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların Adıyaman Belediyesi 153 İhbar Hattı üzerinden bildirimde bulunmalarını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Operasyon, Politika, Belediye, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Dilencilere Operasyon: Zabıta Ekipleri Harekete Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:22:11. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Dilencilere Operasyon: Zabıta Ekipleri Harekete Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.