Adıyaman'da Edebiyat Günleri Düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Edebiyat Günleri Düzenlendi

Adıyaman\'da Edebiyat Günleri Düzenlendi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde gerçekleştirilen Edebiyat Günleri, üç gün boyunca edebiyat ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Program kapsamında panel, şiir dinletisi ve söyleşiler düzenlendi. Edebiyat ve sanata duyarlılık kazandırmayı hedefleyen etkinlik, ilçe genelinde büyük ilgi gördü.

14.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde edebiyat günleri yapıldı.

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi "Edebiyat Günleri" programı üç gün dolu dolu edebiyat ve sanat resitali sundu. Okul Müdürü Mehmet Tepe öncülüğünde Edebiyat Öğretmenleri Abdullah Saka ve Meryem Güngör ile program sunucusu DKAB öğretmeni Fatma Yardım'ın katkıları ile üç gün süren geniş bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilerin edebiyat ve şiirle olan bağlarını güçlendirmek, sanata ve edebiyata duyarlı, genel kültürleri gelişmiş, kendilerini ifade edebilen ve estetik bir duyuş sahibi öğrenciler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen edebiyat günleri ilçenin genelinde ilgi gördü.

Programın ilk gününde moderatörlüğünü Mehmet Tepe'nin yaptığı Mustafa Kutlu panelinde okul öğrencileri Gamzenur Orhan ve Fatma Atabay, Mustafa Kutlu hikayeciliği üzerinde bazı değerlendirmelerde bulundu. Aynı gün Fırat nehri üzerinde "Şiir Fırat'ta" adıyla bir şiir dinletisi gerçekleştirildi. Tekne üzerinde Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Tümer, Fahrettin Çelik, Mehmet Tepe, Abdullah Akın ve Ahmet Tepe birer şiir okudu.

Edebiyat Günleri programının ikinci günü Sezai Karakoç paneli Edebiyat Öğretmeni Meryem Güngör moderatörlüğünde, öğrenciler Yağmur Ecrin Erdem ve Gülizar Tepe tarafından sunuldu. Panel sonrasında Samsat'ın en güzel seyir tepesi olan Bakacak mevkiinde "Şiir Bakacak'ta" dinletisi yapıldı.

Programın son ve üçüncü gününde ise moderatör Edebiyat Öğretmeni Abdullah Saka, panelistler Hayrünnisa Yalçın ve Muhammed Sincar tarafından Yaşar Kemal paneli düzenlendi. Panel sonrasında "Şiir Sahabede" dinletisi yapıldı. Bu dinletide Peygamber Efendimize yazılmış naatlar okundu. Sahabe Safvan Bin Muattal'ın manevi huzurunda okunan şiirler ortama farklı bir hava kattı.

Yapılan programlara Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile diğer kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Edebiyat Günleri Düzenlendi - Son Dakika

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