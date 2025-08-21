Adıyaman'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
Adıyaman'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Adıyaman\'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı
21.08.2025 15:17
Adıyaman'da, 2025-2026 eğitim yılı öncesi okul müdürleriyle toplantı yapıldı, projeler ele alındı.

2025-2026 Eğitim-öğretim yılı öncesinde Adıyaman'da eğitim camiası bir araya geldi.

Okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısı, Adıyaman Valisi Osman Varol'un başkanlığında Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, milli eğitim yöneticileri ve okul müdürleri katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı eğitim öncelikleri doğrultusunda düzenlenen toplantıda, güncel müfredat değişiklikleri ve yerel düzeyde uygulanacak projeler ele alındı.

Adıyaman genelindeki eğitim yatırımları, tamamlanmış ve devam eden projeler ile planlanan yeni yatırımlar toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Aynı zamanda eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, öğrenci başarılarının yükseltilmesi ve ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi konuları da detaylı olarak değerlendirildi.

Toplantıda okul müdürlerine hitaben konuşan Vali Osman Varol, öğretmenlere büyük görev düştüğünü vurguladı.

Vali Varol, "Bizim öğretmenlerimizden ve eğitim yöneticilerimizden en önemli beklentimiz, geleceğimizin teminatı olan kıymetli yavrularımıza, değerler eğitiminin yanında analitik düşünen, sorgulayan bir nesil yetiştirmeleridir. Çünkü biliyoruz ki yeni nesil siz değerli öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bir şekilde yetiştiren ilim ve irfan ordusu siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Toplantı, yeni döneme yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında okul müdürleriyle yapılan istişarelerin ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

13:26
SON DAKİKA: Adıyaman'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
