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Adıyaman'da Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yapılan engelsiz yaşam merkezi inşaatı çalışmaları hızla ilerliyor. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, inşaat alanını ziyaret ederek süreç hakkında bilgi aldı. Engelli, yaşlı ve çocuklar için özel destek birimlerinin bulunacağı merkezin 1 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Adıyaman\'da Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor
18.12.2023 - 14:54,
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Adıyaman Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yapılan engelsiz yaşam merkezi inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın öncülük ettiği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde engelsiz yaşam merkezinin yapım çalışmaları için yapılan anlaşma ile altyapısının Adıyaman Belediyesi tarafından ve üstyapısının Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından gerçekleştirildiği engelsiz yaşam merkezi inşaatı sürüyor.

Yaşlı, engelli ve çocuklar için sürekli bir çaba içerisinde olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, engelsiz yaşam merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları inceleyerek inşaat alanını gezen Başkan Kılınç yaptığı açıklamada, "Karapınar Mahallesinde bulunan yüzme havuzumuzun arka tarafında yaklaşık 5 dönümlük alana sahip arsamız üzerine engelsiz yaşam merkezi inşaatının yapımı devam ediyor. İnşallah 1 ay içerisinde bitecek gibi görünüyor. Burada özellikle özel gereksinimli vatandaşlarımızı nasıl daha rahat ettiririz çabası içerisindeyiz. İnşallah bu ihtiyaca kısmen de olsa karşılık verilecek olan yaklaşık 350 metrekare kapalı alana sahip olan ve içerisinde çocuk destek birimi, kadın destek birimi, yaşlı destek biriminin yanı sıra çocuk sanat atölyesi, seminer odası ve kütüphanesiyle birlikte çok güzel bir mekan olacak. İnşallah 1 ay içerisinde bitmesi planlanıyor. Altyapı çalışmalarını biz gerçekleştiriyoruz, üstyapısını ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılıyor. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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