Adıyaman'da Ev İçerisinde Görülen Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da Ev İçerisinde Görülen Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı

Adıyaman\'da Ev İçerisinde Görülen Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı

Adıyaman merkezinde bulunan bir evde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı ev içerisinde aradı. Yılanı fark eden bir itfaiye eri, dikkatli bir şekilde yakalayarak yerleşim alanından uzak bir bölgeye bıraktı.

26.07.2024 15:06
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Adıyaman'da, ev içerisinde görülen yılan itfaiye eri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Adıyaman merkez Vartana Küme Evleri yakınlarında ev içerisinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri bir süre yılanı ev içerisinde aradı. Yılanı daha sonra fark ederek gören bir itfaiye eri yılanı kendi elleriyle yakaladı. Yılanı oldukça dikkatli bir şekilde tutan ve aynı zamanda yılanı da seven itfaiye eri yılanı daha sonra yerleşim alanına uzak bir bölgeye bıraktı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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