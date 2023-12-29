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Adıyaman'da Filistin için 3 milyon 907 bin TL yardım toplandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Filistin için 3 milyon 907 bin TL yardım toplandı

Adıyaman'da bulunan okullarda yapılan yardım kampanyalarıyla İsrail zulmü altında zorluk yaşayan Filistinli kardeşlerimiz için 3 milyon 907 bin TL toplandı. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin gösterdiği duyarlılıktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, destek olan tüm okul idarecilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Adıyaman\'da Filistin için 3 milyon 907 bin TL yardım toplandı
29.12.2023 - 17:13,
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Adıyaman'da ki okullarda eğitim gören öğrenciler Filistin için yapılan yardım kampanyalarıyla 3 milyon 907 bin TL yardım toplandı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İl genelindeki okullarda yapılan yardım kampanyalarında İsrail zulmü altında zorluk yaşayan Filistin'li kardeşlerimiz için 3 milyon 907 bin TL toplandı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin Filistin'de yaşanan zulme "İsrail'i boykot, Filistin'e destek" şeklinde ortaya koyduğu duyarlılıktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirterek, "Bizlere emanet nesillerin değerlerine sahip çıkarak yetiştirilmesi en büyük amacımız. Depremzede öğrenci ve velilerimizin yaşadıkları büyük felaketten sonra göstermiş oldukları fedakarlık, dayanışma ve yardımlaşma duygusu, dünya üzerinde yaşanan tüm acıların insanlığın ortak acısı olduğunu göstermesi açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu acı durum karşısında sergilenen destek ve birlik, hem hepimizin ortak tavrını belli ederek mazlumların yanında olduğumuzu bildirmek, hem de toplumda bir farkındalık oluşturmak amacıyla ne kadar kıymetli olduğunu gözler önüne sermiştir. Okullarımızın yaptıkları bu anlamlı desteğe vesile olan tüm okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da Filistin için 3 milyon 907 bin TL yardım toplandı - Son Dakika
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