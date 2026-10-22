Adıyaman'da gaziler, Veysel Karani KYK Yurdu'nda öğrencilere hatıralarını anlattı - Son Dakika
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Adıyaman'da gaziler, Veysel Karani KYK Yurdu'nda öğrencilere hatıralarını anlattı

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Adıyaman\'da gaziler, Veysel Karani KYK Yurdu\'nda öğrencilere hatıralarını anlattı
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Adıyaman'da Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi kapsamında gaziler, Veysel Karani KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle buluştu. Öğrenciler gazilerin hatıra ve kahramanlık hikayelerini dinledi, vatan sevgisi ve milli değerler üzerine paylaşım yapıldı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen vatan ve kahramanlık buluşması kapsamında kahraman gaziler, Veysel Karani KYK Erkek Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya geldi.

Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi kapsamında düzenlenen programda, öğrenciler, kahraman gazilerle bir araya gelerek onların yaşadıkları hatıraları, tecrübelerini ve kahramanlık hikayelerini dinledi.

Samimi ve anlamlı bir atmosferde gerçekleştirilen buluşmada, vatan sevgisi, milli ve manevi değerler, fedakarlık ve kahramanlık ruhu üzerine paylaşımlarda bulunuldu. Gaziler, hayat tecrübeleri ve hatıraları, gençlerin tarihi bilinçlerinin güçlenmesine ve vatan sevgisinin önemini daha yakından kavramalarına katkı sağladı.

Geçmişin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan program, gençler ile kahraman gazilerimiz arasında gönül köprüleri kurarken milli birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine de vesile oldu.

Program sonunda, kıymetli hatıralarını ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşan gazilere teşekkür edilerek vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm kahramanlarımız saygı ve minnetle anıldı.

Vatan sevgisiyle büyüyen nesiller, kahramanlarımızın emanetini geleceğe taşıyor.

Kaynak: İHA
Kredi Yurtlar KurumuVeysel KaraniAdıyamanEğitimGüncelYerelSon Dakika

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