Adıyaman\'da Genç Piyanistler Büyüledi

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, Adıyamanlı genç piyanistler sahne alarak izleyenleri mest etti.

"Geleceğin piyanistlerinden tuşların sesi" adı verilen piyano dinletisi Abdulhamit Han Kültür Merkezi'nde sunuldu. Dinletiye Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken'in yanı sıra eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Müzik Öğretmeni Serdar Bozdemir'in yönetiminde gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Adıyaman'ın bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlere çok ihtiyacı olduğunu belirterek, sahne alan genç yetenekleri cesaret ve başarılarından dolayı kutladı.

Müdür Yelken, "Çocuk yaşta bu kadar başarılı bir etkinliğe imza atan gençlerimizi tebrik ediyorum. Bu gençlerin çok yakın zamanda Adıyaman'da, hatta ülke genelinde başarılı performanslar sergileyeceklerinden hiç şüphem yok. Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bizlerin, kültür ve sanatın her dalında yapılacak çalışmalara desteğimiz sonsuzdur. Tarihte nasıl ki, kadim şehrimiz Adıyaman bir ilim ve kültür şehri ise yine tarih, turizm, kültür ve sanatla anılmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Programda, Melis Yoloğlu, Erva Türkmen, Evin Günaydın, Aras Özer, Eslina Kaya, Aras Altuğ, Mete Karcı, Can Yelken, Enes Çiçek ve A. Faruk Darbaş sahne aldı. Program sonunda genç piyanistlere katılım belgeleri verildi. - ADIYAMAN