Adıyaman\'da Gıda ve Hijyen Denetimi Gerçekleştirildi

Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla Adıyaman'da çok sayıda fırın ve markette gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ortak yürüttükleri çalışmayla kent merkezinde ve konteyner kentlerde faaliyet gösteren market ve fırınları denetledi.

Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü ve Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, market denetimleri sırasında titizlikle hareket ettiklerini vurguladı.

Gerçekleştirilen denetimlerde hijyen, ürünlerin son tüketim tarihleri, fahiş fiyatlar ile fiyat etiketlerinin doğruluğu gibi durumların göz önünde bulundurulduğu ifade edildi. Denetlenen işletmeler uyarılarak mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - ADIYAMAN