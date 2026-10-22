Adıyaman'da güvenlik önlemi alınmadan çıkıntıda yapılan çalışma endişeye yol açtı - Son Dakika
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Adıyaman'da güvenlik önlemi alınmadan çıkıntıda yapılan çalışma endişeye yol açtı

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Adıyaman\'da güvenlik önlemi alınmadan çıkıntıda yapılan çalışma endişeye yol açtı
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Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de üst kat penceresinin dışındaki dar çıkıntıda emniyet kemeri veya koruyucu ekipman kullanmadan çalışan şahıs, çevrede endişeye neden oldu. Olay, yüksek katlardaki çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin önemini gündeme getirdi.

Adıyaman'da bir binanın dış cephesinde herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışan şahıs, görenlerin yüreğini ağza getirdi.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de kaydedilen görüntülerde, bir şahsın binanın üst katındaki pencerenin dışında, dar bir çıkıntı üzerinde tutunarak çalıştığı görüldü. Metrelerce yükseklikte herhangi bir emniyet kemeri veya koruyucu ekipman kullanmadan çalışan şahsın tehlikeli hareketleri dikkat çekti.

Yaşanabilecek bir düşme riskine karşı hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen olayda, şahsın tehlikeli şekilde çalışması çevrede endişeye neden oldu.

Yaşanan olay, yüksek katlarda gerçekleştirilen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: İHA
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