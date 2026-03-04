Adıyaman'da Halk Ekmek Fiyatları Netleşti: 210 Gram Ekmek 12 Tl

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Meclisi, Halk Ekmek Fabrikası'nın fiyat tarifesini belirledi. Buna göre, 210 gram ekmeğin satış fiyatı, 12 TL olarak kabul edildi.

Adıyaman Belediye Meclisi, Başkan Vekili Burcu Cömert Tekin yönetiminde toplam 11 gündem maddesini görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantının en önemli gündem maddesi, Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilecek ürünlerin birim fiyatlarının belirlenmesi oldu. Fiyat belirleme sürecinde, çevre illerdeki Halk Ekmek işletmelerinin uyguladığı güncel fiyatlar ve gramajlar detaylı analiz edildi.

Maliyet kalemleri ve vatandaşın alım gücü göz önünde bulundurularak hazırlanan tarife meclis üyelerinin onayına sunuldu. Buna göre, 210 gram halk ekmeğin fiyatı 12 TL, tam buğday ekmeği ile kepek ekmek fiyatları 15 TL, simit ve poğaça ürünlerinin fiyatı ise 12 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, halkın uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmeğe ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belirlenen fiyatlarda bir yıl boyunca artış yapılmaması hükme bağlandı.