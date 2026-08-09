Adıyaman’da "Halk ve Güvenlik" toplantıları başladı - Son Dakika
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Adıyaman’da "Halk ve Güvenlik" toplantıları başladı

Adıyaman’da "Halk ve Güvenlik" toplantıları başladı
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Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen 'Halk ve Güvenlik' toplantılarının ilki, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda mahallelerin asayiş ve trafik durumu ele alındı, vatandaşların talep ve sorunları dinlenerek çözüm için kayıt altına alındı.

Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen "Halk ve Güvenlik" toplantılarının ilki gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde Vali Abdullah Küçük başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, İl Emniyet Müdür Vekili Güray Aksüt, kurum amirleri ve mahalle muhtarları, Yunus Emre, Bahçecik, İmamağa ve Bahçelievler mahallelerinde yaşayan vatandaşlar katıldı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerin asayiş ve trafik durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Vali Abdullah Küçük, toplantının ardından vatandaşların taleplerini dinledi. Asayiş, trafik, eğitim, sağlık, altyapı ve çevre konularında iletilen sorunlar değerlendirildi.

Vatandaşlar ve muhtarlar tarafından iletilen talepler kayıt altına alınırken, sorunların çözümü için ilgili kurumlar tarafından yapılacak çalışmalar ele alındı.

Vatandaşların sorun ve taleplerini doğrudan dinlemenin önemine dikkat çeken Vali Abdullah Küçük, "Amacımız vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini yerinde dinlemek ve sorunlara hızlı şekilde çözüm üretmektir. Burada iletilen her talebi ilgili kurumlarımızla birlikte değerlendirecek ve takipçisi olacağız. Mahallelerimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

İki haftada bir düzenlenmesi planlanan "Halk ve Güvenlik" toplantılarının Adıyaman merkezdeki diğer mahallelerde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman’da 'Halk ve Güvenlik' toplantıları başladı - Son Dakika

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