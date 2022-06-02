Adıyaman'da haşereyle mücadele çalışması - Son Dakika
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Adıyaman'da haşereyle mücadele çalışması

02.06.2022 16:32
Adıyaman'da haşereyle mücadele çalışması

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sürdürdüğü haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sürdürdüğü haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Havaların ısınmasıyla araçlarla il merkezinde sokak sokak gezerek ilaçlama çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen belediye yetkilileri, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı önlem almaya çalıştıklarını vurguladı. Belediye yetkilileri, "Bilindiği üzere 2022 yılı ilaçlama sezonuna henüz larva dönemi olan Mart ayında başlamıştık. Havaların ısınmasıyla da ergin mücadelesine hız verdik. Havalar pek ısınmadan önce il merkezindeki su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama yaptık. Çünkü bu alanlar haşerelerin üreyip çoğalması için çok müsait yerler. Sürdürdüğümüzü ilaçlama çalışmalarımız sezon sonuna kadar devam edecek. Vatandaşlarımızdan, yerleşim yerlerine yakın ve ekibimiz tarafından görülemeyecek yerlerde olan durgun sular, havuzlar, fosseptikler, uzun süre kap içerisinde kalan sular, kapalı alandaki bodrum, inşaat temelleri, çukurlar gibi su birikintilerini gerek belediyemizin beyaz masa birimine, gerekse 153 numaralı ihbar hattına bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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