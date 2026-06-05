Adıyaman\'da Hayal Gücü 3D\'ye Dönüşüyor

Adıyaman'da anaokulu öğrencilerinin hayal ettikleri oyuncakların resimleri 3D yazıcıyla gerçeğe dönüştü.

Adıyaman Nene Hatun Anaokulu'nda eğitim gören yaklaşık 150 öğrencinin hayallerini süsleyen oyuncakların 3D yazıcıyla gerçeğe dönüştürdüğü eserler İl Halk Kütüphanesi Kommagene Kültür Merkezi'nde sergilendi. 'Bir hayal, bir çizgi, bir oyuncak' sloganıyla 2025-2026 eğitim öğretim sezonunda üretilen eserler Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katılımıyla açıldı. 4 ile 6 yaş arası çocukların hayal ettikleri oyuncakların resimlerini çizdikten sonra bilgisayarda tasarlanarak 3D yazıcıyla oyuncağa dönüştü. Herhangi bir zararlı katkı maddesi bulunmayan oyuncaklar şeker kamışından yapıldı.

Roketinden uzay aracına, çeşitli hayvanlardan eşyalara 150'ye yakın eser sergilendi. - ADIYAMAN