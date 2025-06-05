Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Türkiye huzurlu sokaklar uygulaması" kapsamında, ilçe genelinde geniş çaplı denetimler yapıldı.
Gerçekleştirilen uygulamalarda, 7 park ve bahçe, 6 umuma açık yer, 77 araç ve 430 şahıs denetlendi.
Denetimlerde 2 şahsın üzerinde kesici alet ele geçirilirken, kabahatler kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Ayrıca 2 araca, karayolları trafik kanununun çeşitli maddeleri uyarınca toplam bin 986 TL para cezası kesildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da Huzurlu Sokaklar Denetimi - Son Dakika
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