Adıyaman'da İlaçlama Çalışmaları Sonbaharda da Sürüyor

18.09.2025 11:53  Güncelleme: 11:56
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilaçlama çalışmalarını sonbahar ayarında aralıksız sürdürüyor. Ekipler, gündüz larva ve gece haşere ile mücadele ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kent merkezinde sürdürülen ilaçlama çalışmaları sonbahar ayarında da aralıksız devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve haşere kaynaklı sağlık risklerinin devam etmesi nedeniyle, yaz mevsiminin sona erip sonbahara girilmesine rağmen ilaçlama faaliyetleri aynı özen ve titizlikle sürdürülüyor. Ekipler, gündüz saatlerinde park ve bahçelerde larva ile mücadele yürütürken, gece saatlerinde ise karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama yapıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Yaz mevsimi sona ermiş olsa da hava sıcaklıkları halen mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu da haşere ile mücadelede rehavete kapılmamamızı gerektiriyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru bizim birinci önceliğimizdir. Özellikle sivrisinek ve karasinek gibi hastalık oluşturabilecek riskleri ortadan kaldırmak için ekiplerimiz sahada gece gündüz çalışıyor. Vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürebilmeleri için ilaçlama faaliyetlerimizi aynı ciddiyetle sürdüreceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

14:34
