Adıyaman Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi'ni 8 Mart'ta Hizmete Açtı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Adıyaman Nemrut Kulübü'nün destekleriyle Altınşehir'e kazandırılan Kadın Danışma Merkezi'nin açılışını, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Depremden bu yana konteyner kentlerde, sahada, sokakta çocukları ve bu kentin geleceği için büyük bir mücadele veren kadınların daha güçlü olması, çocuklarına güvenle bir gelecek hazırlayabilmesi için bu merkezi kuruyoruz" dedi.

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir'e kazandırılan Kadın Danışma Merkezi'nin açılışına ev sahibi Tutdere'nin yanı sıra CHP İl Başkanlığı Kadın Kolları, CHP Sinop İl Başkanlığı Kadın Kolları, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Çelenk, Adıyaman Nemrut Kulübü Başkanı Erdal Oranlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Tutdere, Kadın Danışma Merkezi'nin özellikle 6 Şubat depremleri sonrası büyük mücadele veren kadınlara destek olmayı amaçladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü... Depremde büyük acılar yaşayan, gözyaşlarıyla bu topraklarda yaşamı yeniden kurmaya çalışan anneler için Altınşehir'de Kadın Dayanışma Merkezi'mizi açıyoruz. Depremden bu yana konteyner kentlerde, sahada, sokakta çocukları ve bu kentin geleceği için büyük bir mücadele veren kadınların daha güçlü olması, çocuklarına güvenle bir gelecek hazırlayabilmesi için bu merkezi kuruyoruz."

"Kadınlar bu kentin çimentosudur, toplumun ana sütunudur"

Kadınlar bu kentin çimentosudur, toplumun ana sütunudur. Göreve geldiğimizde verdiğimiz sözlerden biri Adıyaman'ı kadın dostu bir kent yapmaktı. Bu doğrultuda belediyemizde daha önce bulunmayan Kadın ve Aile Müdürlüğü'nü kurduk. Bu müdürlük aracılığıyla kadınlar belediyemizle birlikte sahada aktif bir şekilde çalışıyor.

Yine göreve geldiğimizde belediyede kadın çalışan oranı yalnızca yüzde 2 idi. Yüzde 98 erkek egemen bir yapı devralmıştık. Bugün ise her birimde kadın istihdamını artırmak için adımlar atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Özellikle ulaşım sektöründe daha önce kadın kaptan yoktu. Şu anda belediyemizde kadın kaptanlar görev yapıyor. Bugüne kadar altı kişiyi istihdam ettik. Sınavı başarıyla geçen birkaç kadın arkadaşımız daha var. Onlar da kısa süre içinde görevlerine başlayacak."

"Bir kreşimizi açtık, birini de önümüzdeki günlerde açacağız"

Kadınların sosyal yaşamını kolaylaştırmak ve işgücüne katılımlarına destek olmak için her mahalleye bir kreş projesini hayata geçirdiklerini hatırlayan Tutdere, "Bir kreşimizi açtık, birini de önümüzdeki günlerde açacağız. Amacımız, annelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri alanlar oluşturmak" dedi.

Orta Doğu'da yaşananlara da değinen Tutdere, şunları söyledi:

"Savaşı durdurun, kadınlar ölmesin, çocuklar ölmesin"

"Bugün böyle güzel bir ortamda bu anlamlı günü kutlarken maalesef dünyanın bazı bölgelerinde kadınların ve çocukların öldüğüne tanıklık ediyoruz. Buradan tüm dünyaya çağrı yapıyoruz: Savaşı durdurun, kadınlar ölmesin, çocuklar ölmesin. Hiçbir enerji kaynağı, hiçbir siyasi çıkar bir annenin gözyaşından daha kıymetli değildir. Adıyaman'dan tüm dünyaya barış ve kardeşlik çağrısı yapıyoruz."

Tutdere, merkezin hayata geçirilmesinde destek veren kurumlara teşekkür ederek, "Bu merkezin hayata geçmesinde emeği olan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na, Adıyaman Nemrut Kulübü'ne ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Dayanışma ile şehrimizin yaralarını saracağız. Kadınların sokakta kendini güvende hissettiği bir Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.