Adıyaman\'da Kadınlar Duygularını Sergiledi

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Adıyaman'da kadınlar, Kadın Gençlik Merkezi'nde kadınlar duygularını ve acılarını 'Asrın Felaketi Yıkılan Şehir Adıyaman' sergisinde eserlerini sergiledi.

Kadın Gençlik Merkezi'nde kadınlar bu güne kadar ki yaptıkları eserlerden farklı olarak duygularını ve acılarını 'Asrın Felaketi Yıkılan Şehir Adıyaman' sergisinde eserlerini sergiledi. Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde açılan sergide 6 Şubat depremlerinin acıları yansıtıldı.

Enkazdan çıkartılan madeni paralardan, yüzüklerden, anahtar, toka, düğmelerin boyanarak yapıştırıldığı sandıktan ayakkabıya, 'Beşik gibi sallandı' sözünden esinlenerek Türkiye haritasının işlendiği beşik, yıkılan binaların kapılarından anahtar ağacı eserler arasında yer aldı.

Sergide ayrıca, İsias Otel'de hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların eseri, hayatını kaybeden arkadaşlarının eşarbının bulunduğu eser yer aldı. - ADIYAMAN