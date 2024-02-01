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Adıyaman'da Kadınlar KADES Konusunda Bilgilendirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Kadınlar KADES Konusunda Bilgilendirildi

Adıyaman\'da Kadınlar KADES Konusunda Bilgilendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesinde kurulan semt pazarında kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi. Polis ekipleri, aynı zamanda telefon ve İnternet dolandırıcılığı, ikamet ve işyeri hırsızlığı konularında alınması gereken tedbirler hakkında da bilgilendirme yaptı.

01.02.2024 15:57
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşlar KADES konusunda bilgilendirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesinde kurulan semt pazarında bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi. Yaklaşık 218 kadına bilgilendirmeler yapan polis ekipleri, aynı zamanda telefon ve İnternet dolandırıcılığı, ikamet ve işyeri hırsızlığı konularında alınması gereken tedbirler konularında bilgilendirme yaptı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kadınlar KADES Konusunda Bilgilendirildi - Son Dakika
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