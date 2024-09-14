Adıyaman'da Kadınlardan Sera Projesi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da Kadınlardan Sera Projesi

Asiye Çalışkan ve kursiyer kadınlar, hibe desteğiyle sera kurup ilk ürün hasadını yaptı.

14.09.2024 12:29
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Adıyaman'da Kur'an kursu öğreticisi olan Asiye Çalışkan ve kursiyerler kadınlar önce kooperatif, ardından devletten aldıkları yüzde 80 hibe desteğiyle sera kurdu. Kadınlar, seralarında yetiştirdikleri ilk ürünlerin hasadını yaptı.

Kur'an Kursu öğreticisi Asiye Çalışkan, kursa gelen kursiyer kadınlar ile Adıyaman Kadın Girişimciler Kooperatifini kurdu. Kooperatif çatısı altında sera kurmak isteyen kadınlar Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne başvurdu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, GAP Kalkınma İdaresi ile ortaklaşa yürütülen "Adıyaman'da Sera-GES ile Tarımsal Üretim Hızlanıyor" projesi kapsamında merkeze bağlı Gözebaşı köyünde kadınlara sera kurmaları için destek verdi. 800 bin olan seranın maliyetinin 160 bin TL'sini çiftçiler, geri kalanı ise devlet tarafından hibe edildi.

Bir dönümlük alanda Asiye Çalışkan ve 5 kursiyer kadın tarafından seraya salatalık fidesi dikildi. Yaklaşık 25 günlük emeğin ardından serada ilk ürünler yetişti. Devlet desteği ile kurdukları seradaki ürünlere kendi çocukları gibi bakan, onlarla sohbet eden kadınlar emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Aralık ayına kadar seradan 20 ton salatalık elde edilmesi bekleniyor. Adıyaman'daki yerel bir market zinciri tarafından bu seradan elde edilecek ürünler düzenli olarak satın alınacak.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, kadınların ilk ürün hasadına katılarak bereketli olması temennisinde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, "Asiye hanım, Adıyaman Kadın Girişimciler Kooperatifini kurmuş. Kendi üyeleriyle ilgili bizimle irtibata geçti, 'Bu kooperatifimizi geliştirmek istiyoruz, kırsal alanda bir şeyler yapmak istiyoruz' dedi ve bizde sera projemizin olduğunu kendisine anlattık. Kendisi üyeleriyle beraber şuanda içinde bulunduğumuz araziyi kiraladılar. Katkı payını üyeleri ödeyerek şuan bu serayı kurdular. Yaklaşık 25 gün önce bu serada ilk fide dikimini gerçekleştirdik. Şuanda ilk ürün elde etmeye başladılar. Şöyle güzel bir gelişme de oldu. Bu üreticimiz daha ilk üründen itibaren Adıyaman'da faaliyet yürüten bir zincir marketle anlaşma yaptı. Ürünlerini her gün düzenli olarak buraya götürecek" dedi.

Kooperatif Başkanı Asiye Çalışkan ise konuşmasında, "Böyle bir çalışmanın içerisinde olma gibi niyetim vardı ve kadın arkadaşlarımızla görüştük.' Kadın kooperatifi kuralım, hep beraber tarıma girelim falan, ne dersiniz?' dedim. Onlar da kabul etti. Böyle çocuğumuza bakar gibi, günü birlik gelip, damlamasını açıp, sulamasını veriyoruz, ilacını, gübresini, ipe sarımına kadar hepsini arkadaşlarla tek tek böyle idare ediyoruz. Hem bir hobi bahçemiz gibi, hem bir rızık çarkı gibi, arkadaşlara hem bir verim noktasında çok daha iyi oldu. İnşallah daha emin adımlarla, daha güzel projelerle devam edeceğiz" diye konuştu.

GAP Kalkınma İdaresi tarafından proje kapsamında Adıyaman'da 46 adet seranın kurulduğu 37 milyon 600 bin TL'ye mal olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kadın, Yerel, Tarım, Son Dakika

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