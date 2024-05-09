Adıyaman\'da Kalıcı Deprem Konutlarında Yangın Önlemleri İncelendi

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Adıyaman'da, yapımı devam eden kalıcı deprem konutları şantiyelerinde çalışan işçilerin konakladığı alanlarda yangına karşı alınan önemler incelendi.

Adıyaman merkez ve Örenli ve İndere mevkilerindeki toplu konut şantiyeleri, Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekibi, AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi ve 112 Acil Çağrı Merkezi kalite birimleri tarafından ziyaret edildi. Ekipler, şantiyelerde işçilerin konakladığı alanlar ile işçilerin kullandığı sosyal tesislerde alınan yangın önlemlerini inceledi.

Şantiye alanında görülen eksiklik ve aksaklıklar şantiye yetkilileri ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına anlatılarak yangın tüpleri ve duman sensörü eksik olan yüklenici firmalara gerekli bilgilendirmeler yapıldı. - ADIYAMAN