Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklar
Adıyaman'da 40°C'yi bulan sıcaklarda vatandaşlar serinlemek için gölge ve ıslak yöntemlere başvuruyor.
Kavurucu ve bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Adıyaman'da vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.
Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde gösterdiği Adıyaman'da vatandaşlar serinlemek için gölgelik yerleri tercih ederken, bazı vatandaşlar ise çareyi hortumla kendini ıslatmakta buluyor. Kavurucu sıcaklar karşısında vücut ısısını düşürmek için karlambaç, soğuk urmu dut, gül suyu ve limonatayı tercih edenler de var. Vatandaşlar, kavurucu sıcakların başladığını, serinlemek için gölgeleri tercih ettiklerini ifade etti.
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