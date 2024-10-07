Adıyaman\'da Kent Meydanı Projesi\'nin Zemin Etüt Çalışmaları Başladı

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Adıyaman'da Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi'nin zemin etüt çalışmaları başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Adıyaman Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi'nin 1. Etabının Ekim ayı içerisinde ihale edileceğini açıklamasının ardından zemin etüt çalışması başlatıldı. Dört etap halinde gerçekleştirilmesi beklenen ve Adıyaman'ın yeni yüzü olacak olan Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi toplamda 350 bin metrekare alandan oluşacak ve 1. etabı 70 bin metrekare alanda uygulanacak.

Proje ile hem ticaret hem de turizme katkı sağlanacak

Kentin bir çok noktasına projenin hayata geçirilmesi için platform kuran hak sahipleri tarafından afişler asıldı. 1. etapta yer alan 666 hak sahibinin yüzde 71,5'nin onay verdiği projenin hayata geçirileceği kesinleşince 59 farklı noktada zemin etüt çalışması başlatıldı. Adıyaman'a yeni bir vizyon ve görünüm katacak olan proje ile hem ticaret hem de turizmine katkı sağlanacak. Adıyaman Belediyesi'ne ait eski hükümet konağının bulunduğu alanda takas yöntemiyle hazineye devredildi. Böylece projeye bütünlük katan bu alanda bir veya iki katlı iş yerleri yapılacak.

İkinci, üçüncü ve dördüncü etaplar içi 2025 yılının ilk çeyreğinde talep toplanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önceki gün Adıyaman'a yaptığı ziyarette, vatandaşlar projenin dört etabının da uygulanmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, ikinci, üçüncü ve dördüncü etapların da 2025 yılının ilk çeyreğinde talep toplayacaklarını söyledi.

"Çarşı ve Meydan Projesini sonuna kadar destekliyoruz"

Meydan projesinin derhal yapılması gerektiğini dile getiren hak sahipleri, "Çevre Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu Çarşı ve Meydan Projesini sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü artık bu çarşının değişmesi gerekiyor. Adıyaman'ın cehresinin değişmesini istiyoruz. Çünkü binalar atıl durumda çok eski binalar" diye konuştu. - ADIYAMAN