Adıyaman\'da Kültürel Faaliyetler Projesi Kapanış Programı Gerçekleştirildi

Proje koordinatörlüğünü Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yaptığı, Adıyaman Üniversitesi ve İspanya Blue Beehive Eğitim ve Kültür Derneği ortaklığı ile yürütülen "Kültürel faaliyetlerde göçmenler, mirasın korunması ve turizmin teşvik edilmesi" adlı projenin kapanış programı gerçekleştirildi.
Vehbi Koç Konferans Salonundaki programa Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse yaptı.
İl Müdürü Gelse, proje çerçevesinde tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak ve turizm destinasyonlarını tanıtmak gayesinde olduklarını ifade etti.
Törende konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Adıyaman Üniversitesi olarak Adıyaman'ın tarihi ve kadim kültürünü geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen bir projede yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Prof. Dr. Mehmet Kelleş, "Projemizin ulusal ve uluslararası turizme ciddi katkı sağlayacağına inanmaktayım. Dijital çağda yaşıyoruz. Tanıtım yapmamız gerekiyor. Afiş ve kitaplar elbette önemli ancak daha çok dijital ortamlarda tanınırlığımızı artırmalıyız. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim topraklarımız, evrensel bir kültüre sahiptir. Değerlerimizi sonraki nesillere aktarmamız çok önemli. Projenin hedef kitlesinin yerel ve misafir gençler olması ve binlerce yıllık geçmişe sahip olan kültürel değerlerimizin gençler tarafından kavranması, kültürel hazinemizin sonraki nesillere aktarılmasında etkin rol oynayacaktır. İlimizin tanıtımı açısından büyük öneme haiz olan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ımızın yeniden ayağa kalkması ve tanınırlığının artması için nice güzel projelerde bir araya gelmeyi ümit ediyorum" dedi.
Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise, "Adıyaman Belediyesi olarak İlimizin tanıtımı ve turizminin geliştirilmesi noktasında üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Toptaş, Öğretim Görevlisi Sultan Bilget Güçlüer ve Öğretim Görevlisi Tekin Doğan tarafından hazırlanan Akademik Trio Konseri verildi.
Konser sonrası Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda ADYÜ Cultour Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ tarafından proje sonuç sunumu gerçekleştirildi.
Program, Adıyaman ören yerlerinin tanıtım filminin gösterimi, fotoğraf çekimi ve kokteylin ardından son buldu. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da Kültürel Faaliyetler Projesi Kapanış Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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