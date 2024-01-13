Adıyaman\'da kulübede yaşayan 7 yaşındaki çocuk ve dedesi güvenli bir yere götürüldü

Adıyaman'da kulübede yaşayan 7 yaşlarındaki küçük çocuk ve dedesi, yetkililer tarafından daha güvenli ve sıcak bir yere götürüldü.

Adıyaman'da 7 yaşlarındaki Rüzgar Açıkgöz, babası cezaevinde olduğu ve yaklaşık 2,5 yıl önce annesi tarafından da terkedildiği için dedesi Ramazan Açıkgözle birlikte yaşamaya başladı. Adıyaman Kalesi yanında bulunan Sanat Sokağı'ndaki kulübede soğuk havalarda ve zor şartlarda yaşamaya çalışan dede-toruna ilgililer duyarsız kalmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve partililer, dede ve torunun yaşadığı kulübeye gelerek onlarla bir araya geldi. Başkan Önat ve beraberindekiler dede ile torununa çeşitli ikramlarda bulunup karınlarını doyurup kalabilecekleri bir yer ayarlamaya çalıştı. Bu esnada kulübeye gelen Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve kuruma bağlı ekipler, dede ile torununu teslim alarak ekip aracına bindirdi. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve MHP heyeti, dede ve torunu yaşamlarını daha rahat sürdürebilecekleri bir yere yerleştirilmek üzere götürdü.

Bundan sonra daha sıcak ve güvenilir bir yerde kalacakları için oldukça mutlu olduklarını dile getiren dede ve torunu, yardım için gelen herkese teşekkür ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN