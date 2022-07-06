Adıyaman'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

06.07.2022 16:40
Adıyaman'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda eda etmeleri ve bayramı en güzel şekilde geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda eda etmeleri ve bayramı en güzel şekilde geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.

Bayram öncesi ve süresince oluşabilecek aksaklıkların anında giderilmesi, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile belirlenen kurban satış ve kesim yerleri ile mezarlık ve ibadethanelerde bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, ilgili birimleriyle bayram boyunca da hizmet vermeye devam edecek.

Kurban Bayramı öncesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Mezarlık Müdürlüğü tarafından genel temizlik, ibadethane temizliği ve mezarlık bakımı, zabıta ve veteriner işleri müdürlükleri tarafından da koordineli bir şekilde sürdürülen hayvan satış ve kesim yeri çalışmalarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, sorunsuz bir bayram için her türlü önlemini aldı.

Bayram süresince belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen yetkililer, bayram öncesi ve sürecindeki çalışmalarında da tamamlandığını dile getirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, bayram arifesinde Gölebatmaz ve Sağlık Ocağı Caddelerine tezgah kurulmasının bu yılda yasaklandığını söyledi.

Yaşanabilecek olumsuzluğa karşı Adıyaman Belediyesi olarak bayram süresince vatandaşa hizmet vermeye devam edeceklerini belirten yetkililer, vatandaşların bayram boyunca şikayetlerini 153 beyaz masa ve 110 itfaiye birimlerine iletebileceğini vurguladı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Hıfzıssıhha Kurulu, Kurban Bayramı, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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