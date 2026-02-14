KYK yurtlarında yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yangın güvenlik önlemleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurtlarında yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Besni Servi Mehmet Erdemoğlu KYK Kız ve Erkek Yurdu'nda ikaz alarmı, tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikatta, muhtemel bir yangın durumunda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Tatbikat kapsamında alarm sisteminin devreye alınmasıyla birlikte bina tahliye süreci canlandırıldı.

Tatbikatta, yangın sırasında yaralanan bir kişinin güvenli şekilde tahliye edilmesi senaryosu da uygulandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın anında doğru müdahale yöntemleri öğrencilere ve yurt personeline gösterildi.

Katılımcılara, yangın anında asansör kullanılmaması gerektiği, hangi tür yangına hangi söndürme tüpü ile müdahale edilmesi gerektiği, yangın söndürme tüplerinin doğru kullanım teknikleri, tahliye sırasında panik yapılmaması ve belirlenen çıkış güzergahlarının takip edilmesi gerektiği uygulamalı olarak aktarıldı.

Tahliye sonrasında öğrenciler ve personel, önceden belirlenen toplanma alanında bir araya getirildi. Yangın sonrası kontrol süreci ve güvenliğin sağlanması aşamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, bu tür tatbikatların muhtemel afet ve acil durumlara karşı bilinç oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN