KYK yurtlarında yangın tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

KYK yurtlarında yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

KYK yurtlarında yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
14.02.2026 15:07  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde KYK yurtlarında yangın güvenlik tatbikatı yapıldı. İtfaiye müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikatta, yangın anında tahliye ve müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yangın güvenlik önlemleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurtlarında yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Besni Servi Mehmet Erdemoğlu KYK Kız ve Erkek Yurdu'nda ikaz alarmı, tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikatta, muhtemel bir yangın durumunda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Tatbikat kapsamında alarm sisteminin devreye alınmasıyla birlikte bina tahliye süreci canlandırıldı.

Tatbikatta, yangın sırasında yaralanan bir kişinin güvenli şekilde tahliye edilmesi senaryosu da uygulandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın anında doğru müdahale yöntemleri öğrencilere ve yurt personeline gösterildi.

Katılımcılara, yangın anında asansör kullanılmaması gerektiği, hangi tür yangına hangi söndürme tüpü ile müdahale edilmesi gerektiği, yangın söndürme tüplerinin doğru kullanım teknikleri, tahliye sırasında panik yapılmaması ve belirlenen çıkış güzergahlarının takip edilmesi gerektiği uygulamalı olarak aktarıldı.

Tahliye sonrasında öğrenciler ve personel, önceden belirlenen toplanma alanında bir araya getirildi. Yangın sonrası kontrol süreci ve güvenliğin sağlanması aşamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, bu tür tatbikatların muhtemel afet ve acil durumlara karşı bilinç oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Adıyaman, İtfaiye, Besni, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KYK yurtlarında yangın tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:54:31. #7.11#
SON DAKİKA: KYK yurtlarında yangın tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.