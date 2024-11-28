Adıyaman\'da Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı İnşaatı Devam Ediyor

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Nisan 2025'te açılması hedeflenen modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı inşaatını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan ve uzun yıllardır kentte önemli bir ihtiyaç olan modern hayvan kesimhanesi ve pazar alanı projesi hızla ilerliyor. Kahta karayolu üzerinde Eylül ayında yapımına başlanan tesisin, 2025 yılının Nisan ayında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Tam donanımlı bir entegre tesis olarak tasarlanan proje, hem hayvan üreticilerinin hem de vatandaşların uzun zamandır beklediği modern bir kesimhane ve pazar alanı sunacak. Tesis, hijyenik koşulları ve çevre dostu teknolojik donanımlarıyla dikkat çekerken, aynı zamanda bölge ekonomisine de önemli katkı sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Tutdere, inşaat sahasında yaptığı incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın il olduğu 1954 yılından bu yana bu çapta bir tesisin bulunmadığını vurguladı.

Tutdere, "Şu ana kadar özel işletmelere ait kesimhanelerden hizmet alıyorduk. Göreve gelir gelmez, mevcut projeyi modern ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden düzenleyerek ihale ettik. Çalışmalar hızla devam ediyor. Halkımızın uzun yıllardır beklediği bu tesisi en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız" ifadelerini kullandı.

Proje, 2 bin küçükbaş ve 750 büyükbaş hayvanın barınabileceği alanlarıyla, bölgedeki hayvancılık sektörüne uzun vadeli çözüm sunacak şekilde planlandı. Kapalı kesimhane bölümü 2244 metrekare alana sahip olurken, büyükbaş hayvanlar için 3031 metrekare kapalı, 1777 metrekare açık bekleme alanı oluşturuluyor. Küçükbaş hayvanlar için ise 1412 metrekare kapalı ve 2048 metrekare açık alan ayrıldı.

Kesimhane, günlük 230 küçükbaş ve 70 büyükbaş hayvanın hijyenik koşullarda kesiminin yapılabileceği şekilde donatılıyor. Tesiste ayrıca modern soğuk hava depoları, idari binalar ve diğer yardımcı üniteler yer alacak. - ADIYAMAN