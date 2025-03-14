Adıyaman\'da Modern Kesimhane ve Hayvan Pazarı Kurban Bayramı\'na Yetişecek

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kesimhane ve hayvan pazarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını söyledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan proje, Kurban Bayramı'na yetiştirilmek üzere hız kesmeden devam ediyor.

Kentte büyük bir ihtiyaç haline gelen modern kesimhane ve canlı hayvan pazarı, Adıyaman-Kahta Karayolu Fuar Merkezi mevkiinde inşa ediliyor. Başkan Abdurrahman Tutdere, proje sahasında incelemelerde bulunarak tamamlanma süreci ve teknik detaylar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman'da uzun yıllardır eksikliği hissedilen modern, hijyenik ve entegre kesimhane ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarı projesinde önemli bir aşamaya gelindi. İnşaatın yüzde 80'i tamamlanırken, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Kesimhane ve idari bina inşaatlarının ise yüzde 50'si tamamlandı.

Başkan Abdurrahman Tutdere, sahada yaptığı incelemelerin ardından projenin ilerleyişiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Başkan Tutdere, Kurban Bayramı'na kadar tesisin tamamlanması için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti.

Başkan Tutdere, "Adıyaman'ımıza kazandıracağımız modern hayvan pazarı ve kesimhanemizin inşaat süreci hızla ilerliyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarımız büyük ölçüde tamamlandı. Şimdi altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına odaklanmış durumdayız. Kesimhane ve idari bina inşaatlarımızda sona yaklaştık. Kurban Bayramı'na kadar tesisimizi tam anlamıyla hizmete hazır hale getirmek için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN