Adıyaman\'da Müteahhitlerden Hakediş Sorunu Açıklaması

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), deprem bölgesinde yürütülen yerinde dönüşüm projelerinde müteahhitlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, hak ediş ödemelerini alamadıklarını belirten müteahhitler, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

ATSO binasında gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ile çok sayıda müteahhit katıldı. Toplantıda, kentteki yerinde dönüşüm projelerinde sorumluluk üstlenen ancak hak ediş süreçlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle mağdur olan müteahhitlerin sorunları tek tek dinlendi. Toplantıda, inşaat sektörünün finansal ve bürokratik engeller nedeniyle durma noktasına geldiği vurgulandı. Hak edişlerin zamanında ödenmemesinin hem yerel müteahhitleri iflas eşiğine getirdiği hem de evlerine kavuşmayı bekleyen depremzedeleri mağdur ettiği belirtildi. Yaşanan finansal sıkıntıların aşılması ve bürokratik engellerin kaldırılması amacıyla hazırlanan çözüm önerileri de basın mensupları aracılığıyla yetkililere ve kamuoyuna aktarıldı.

Toplantıda, depremle sarsılan Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkabilmesi için yerinde dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırılması ve müteahhitlerin taleplerinin karşılık bulması gerektiği çağrısında bulunuldu. Yapılan toplantıyla ilgili konuşan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, "6 Şubat depremlerin ardından kadim şehrimiz Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak, esnafımızı, tüccarımızı ve vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturmak için hep birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin en kritik sütunlarından biri de şüphesiz ki bizlerin önerisi olan ve deprem bölgesindeki ticari hayata önemli katkılar sağlayan yerinde dönüşüm projesidir. Ancak bugün bu hayati projenin sürdürülebilirliğini ve şehrimizin imar sürecini ciddi şekilde tehlikeye atan çok büyük bir tıkanıklıkla karşı karşıyayız. Depremin ilk gününden beri elini taşın altına koyan, her türlü mali riske, enflasyonist baskıya ve zorlu saha koşullarına rağmen memleket sevdasıyla işe koyulan sürecin en önemli aktörleri müteahhitlerimiz, mühendislerimiz ve mimarlarımız bugün hak edişlerini alamadıkları için çok büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. Aylardır biriken, zamanında ödenmeyen hak edişler yüzünden sektör temsilcilerimiz alt yüklenicilerine, işçilerine ve malzeme tedarikçilerine ödeme yapamaz hale gelmiştir. Yine Hazine tarafından satın alınan konutların ödeme bedelleri güncel maliyetler dikkate alınarak yeniden değerlendirilmelidir. Değerli arkadaşlar, bu mağduriyet sadece iş dünyasının değil, tüm Adıyaman'ın mağduriyetidir. Müteahhit hak edişini almazsa inşaat durur, inşaat durursa evinin bir an önce yapılmasını bekleyen depremzede vatandaşlarımızın umutları yarım kalır. Bizim artık tek bir gün bile kaybetmeye lüksümüz yoktur. Finansman sıkıntısı yüzünden şantiyelerin durma noktasına gelmesi Adıyaman'ın ayağa kalkış süresini uzatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ve bu şehrin haklarını korumak en asli görevimizdir. Buradan ilgili bakanlığımıza ve yetkililere sesleniyoruz. Müteahhit ve mühendislerimizin hak ettiği ödemelerin bürokratik engellere takılmadan ivedilikle ve düzenli bir şekilde hesaplarına aktarılması gerekmektedir. Gelin, gecesini gündüzüne katan bu insanların emeğinin karşılığını zamanında verelim ki Adıyaman'ımız bir an önce eski günlerine döne bilsin. Sürecin yakından takipçisi olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN