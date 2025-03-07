Adıyaman'da Öğrencilere Deprem Bilinci Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Öğrencilere Deprem Bilinci Eğitimi Verildi

Adıyaman\'da Öğrencilere Deprem Bilinci Eğitimi Verildi

Adıyaman Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bir kolejde öğrencilere afet bilinci ve farkındalık eğitimi düzenledi. Uzman Kurtarma Personeli Ahmet Aslan, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenleri anlattı.

07.03.2025 13:14  Güncelleme: 13:17
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Adıyaman Belediyesi Afet, Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında özel bir kolejde eğitim gören öğrencilere afet bilinci ve farkındalık eğitimi verdi.

Eğitim programı kapsamında, Uzman Kurtarma Personeli Ahmet Aslan, kolejin konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler paylaştı. Daha önce Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinde görev yapan Aslan, edindiği tecrübeleri aktararak, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyesi Afet, Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Müdürü Ertan Özbay, 1-7 Mart Deprem Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti. Özbay, "Deprem gibi doğal afetlere karşı bilinçli olmak, doğru davranışları bilmek herkesin hayatını kurtarabilir. Adıyaman Belediyesi olarak hem öğrencilerimize hem de vatandaşlarımıza yönelik afet farkındalığını artıran eğitim programları düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Öğrencilere Deprem Bilinci Eğitimi Verildi - Son Dakika

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