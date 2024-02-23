Adıyaman'da öğrencilere suçla mücadele bilgilendirmesi - Son Dakika
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Adıyaman'da öğrencilere suçla mücadele bilgilendirmesi

Adıyaman\'da öğrencilere suçla mücadele bilgilendirmesi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Gençlik ve güvenli gelecek projesi' kapsamında Sincik ilçesindeki öğrencilere suç ve suçlularla mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı. Proje kapsamında yaklaşık 25 bin öğrenciye bilgilendirme yapıldığı ve yılı sonuna kadar 50 bin öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

23.02.2024 10:56  Güncelleme: 10:58
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Gençlik ve güvenli gelecek projesi" kapsamında Sincik ilçesindeki öğrenciler, suç ve suçlularla mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosunda görevli Mulla Karakuş, Sincik ilçesinde lise öğrencileri ile buluştu. Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, proje kapsamında yasadışı faaliyet yürüten zararlı oluşum ve alışkanlıkların gençleri nasıl hedef aldığı, bunlardan kurtulma yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Karakuş konuşmasında, öğrencilerle güçlü bağ kurarak ülke bütünlüğünün korunmasını hedeflediklerini söyledi. Her türlü örgütün yeni eleman temin etmesinin engellenmesine yönelik farklı çalışmalar içerisinde yer aldıklarını anlatan Karakuş, proje kapsamında yaklaşık 25 bin öğrenciye bilgilendirme yapıldığını, yılı sonuna kadar 50 bin öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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