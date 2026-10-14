Adıyaman'da okul kantin ve yemekhanelerinde son tüketim tarihi ve hijyen inceleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da okul kantin ve yemekhanelerinde son tüketim tarihi ve hijyen inceleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da okul kantin ve yemekhanelerinde son tüketim tarihi ve hijyen inceleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü, okul kantinleri ve yemekhanelerinde gıda denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde son tüketim tarihi, saklama koşulları, temizlik ve çalışan hijyeni inceleniyor; eksiklikler için işletmelere bilgilendirme yapılıyor.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak için okul kantinleri ve yemekhanelerde gıda denetimlerini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla eğitim kurumlarındaki kantin ve yemekhanelere yönelik denetimler sürdürülüyor. Resmi gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirilen kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, saklama ve muhafaza şartları, işletmelerin temizlik durumu ve çalışanların kişisel hijyen kurallarına uygunluğu inceleniyor. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla işletme yetkililerine gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek risklerin önüne geçilmesi ve güvenilir gıda tüketiminin sağlanması hedefleniyor.

Öğrencilerin sağlığının korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Eğitim kurumlarındaki kantin ve yemekhanelerde gerçekleştirdiğimiz denetimlerle gıda güvenliğini sağlamayı ve muhtemel riskleri önlemeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
AdıyamanSağlıkEğitimTarımYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:27:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Adıyaman'da okul kantin ve yemekhanelerinde son tüketim tarihi ve hijyen inceleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei