Adıyaman\'da okul kantin ve yemekhanelerinde son tüketim tarihi ve hijyen inceleniyor

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak için okul kantinleri ve yemekhanelerde gıda denetimlerini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla eğitim kurumlarındaki kantin ve yemekhanelere yönelik denetimler sürdürülüyor. Resmi gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirilen kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, saklama ve muhafaza şartları, işletmelerin temizlik durumu ve çalışanların kişisel hijyen kurallarına uygunluğu inceleniyor. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla işletme yetkililerine gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek risklerin önüne geçilmesi ve güvenilir gıda tüketiminin sağlanması hedefleniyor.

Öğrencilerin sağlığının korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Eğitim kurumlarındaki kantin ve yemekhanelerde gerçekleştirdiğimiz denetimlerle gıda güvenliğini sağlamayı ve muhtemel riskleri önlemeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.