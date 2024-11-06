Adıyaman\'da Orta Hasarlı Binaların Yıkımına Başlandı

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Adıyaman'da bir taraftan konutlar yükselirken diğer taraftan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin izleri orta hasarlı binalar yıkılarak silinmeye çalışılıyor.

Binlerce binanın yıkıldığı, ağır, orta ve hafif hasar gördüğü Adıyaman'da 6 Şubat 2023'ün yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir taraftan kentin birçok noktasında konutlar yeniden yükselirken diğer taraftan orta hasarlı binaların yıkımına başlanıldı.

Asrın felaketinde Adıyaman'da 5 bin 953 bina yıkıldı, 20 bin 201 bina ise ağır hasar aldı. Kent merkezinde yaklaşık 4 bin 800 bina ise orta hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Belediyeden, 5 Temmuz 2024 tarihine kadar orta hasarlı binalar için güçlendirme ruhsatı almak için işlem yapmayan hak sahiplerine verilen sürenin dolmasının ardından, yıkık işlemlerine geçildi.

Bir taraftan konutların yapımı sürerken diğer taraftan orta hasarlı binaların yıkılması için Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak yıkımlara başlandı.

Adıyaman'da 4 bin 800 orta hasarlı binanın 300'ü hak sahipleri tarafından güçlendirme yapmak için başvururken, 4 bin 500'ü ise yıkılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasarlar aldık. Bu hasarlar neticesinde ağır, acil yıkık yapıların yıkım işlemine başlandı. Bu süreçte ağır hasarlı yıkımları tamamladık. Orta hasarlılarla ilgilide ilimizde 4 bin 800'den fazla bina bulunmakta. Bu yapıların 4 bin 500'e yakınının ihalesi yapıldı valiliğimiz tarafından" diye konuştu. - ADIYAMAN