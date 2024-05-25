Adıyaman\'da Otizm Derneği Kuruldu

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Adıyaman'da otizmli bireye sahip aileler tarafından Adıyaman Otizm Derneği kuruldu.

Zeynel Abidin Şenlik başkanlığında kurulan Adıyaman Otizm Derneği, kentte otizm alanında faaliyet yürüten ve bu alanda çalışmalar yapan ilk sivil toplum örgütü olacak.

Derneğin kurulumu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Zeynel Abidin Şenlik, "Sessiz, içine kapanık, nasılsa konuşur gibi bazı yanlış inanışlar ya da toplum tarafından damgalanma kaygıları otizmli çocukların tanı ve tedavisinde gecikmelere yol açabilmektedir. Unutulmamalıdır ki otizm ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir rahatsızlıktır. Toplumda, herkesin otizmli bireylere karşı daha anlayışlı ve destekleyici olması için çaba gösterelim. Herkesin kendi yolunda ilerleyebileceği bir dünya için birlikte çalışalım. Otizmli bireylerin yaşamlarını daha iyi anlamak bu alanda farkındalık oluşturmak ve onların haklarına saygı gösterebilmek için çalışmalar yapmalı, daha kapsayıcı bir toplum için birlikte çalışmalıyız. Bizler, otizmli bireylerin yaşamlarını desteklemek ve zenginleştirmek için bir araya geldik ve otizmli bireye sahip ailelerimizle birlikte bu alanda çalışmalar yapmak, otizmi yeterince tanıtmak ve otizmli bireylerin de sosyal hayatta yeterince yer almalarını sağlamak amacıyla böyle bir girişimde bulunarak Adıyaman Otizm Derneği'ni kurduk. Otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız. Derneğimiz, otistik çocuklarımızın ve ailelerimizin hayatta mutlu olabilmeleri, sosyalleşmeleri, temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en iyi ve en uygun şekilde faydalanabilmeleri için savunuculuk ve öz savunuculuk başta olmak üzere çalışmalar yapacağız" dedi. - ADIYAMAN