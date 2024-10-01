Adıyaman\'da Petrol Caddesi Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Petrol Caddesi yolunda çalışmaların sona gelindiğini açıkladı.

Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim vaatlerinden biri olan bu projeyle, Adıyaman halkının modern ve geniş bir caddeye kavuşacağını dile getirdi. Cadde, Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü, Katı Atık Tesisi ve TOKİ toplu konutları gibi stratejik noktalarla şehri birbirine bağlayacak. Türmüz Yolu olarak bilinen Petrol Caddesi tamamlandığında 2 bin 500 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde hizmet verecek. Şu anda 2 bin metrelik kısmı tamamlanan çift şeritli yolun kalan kısmı ise geçici barınma alanlarının bulunduğu bölgede olduğu için ileriki bir tarihte tamamlanacak.

Yol çalışmasının TOKİ bölgesi ile şehir merkezi arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini belirten Başkan Tutdere, "Altyapı çalışmalarımızı tamamladık, su ve kanalizasyon sistemleri kullanıma hazır, iletişim ve doğalgaz hatları da aktif hale getirildi. Asfalt kaplama çalışmalarımızın büyük bir kısmı bitti. Elektrik altyapısını ve refüj aydınlatmalarını büyük oranda tamamladı, kalan işlemleri kısa süre içinde bitireceğiz. Bu projeyle TOKİ bölgesi ve şehir merkezi arasında bağlantıyı daha rahat ve güvenli biçimde sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN