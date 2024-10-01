Adıyaman'da Petrol Caddesi Çalışmaları Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman'da Petrol Caddesi Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Adıyaman\'da Petrol Caddesi Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Petrol Caddesi yolunda çalışmaların sona geldiğini ve bu projeyle şehrin modern bir caddesi olacağını açıkladı. Cadde, stratejik noktaları birbirine bağlayacak ve TOKİ ile şehir merkezi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek.

01.10.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Petrol Caddesi yolunda çalışmaların sona gelindiğini açıkladı.

Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim vaatlerinden biri olan bu projeyle, Adıyaman halkının modern ve geniş bir caddeye kavuşacağını dile getirdi. Cadde, Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü, Katı Atık Tesisi ve TOKİ toplu konutları gibi stratejik noktalarla şehri birbirine bağlayacak. Türmüz Yolu olarak bilinen Petrol Caddesi tamamlandığında 2 bin 500 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde hizmet verecek. Şu anda 2 bin metrelik kısmı tamamlanan çift şeritli yolun kalan kısmı ise geçici barınma alanlarının bulunduğu bölgede olduğu için ileriki bir tarihte tamamlanacak.

Yol çalışmasının TOKİ bölgesi ile şehir merkezi arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini belirten Başkan Tutdere, "Altyapı çalışmalarımızı tamamladık, su ve kanalizasyon sistemleri kullanıma hazır, iletişim ve doğalgaz hatları da aktif hale getirildi. Asfalt kaplama çalışmalarımızın büyük bir kısmı bitti. Elektrik altyapısını ve refüj aydınlatmalarını büyük oranda tamamladı, kalan işlemleri kısa süre içinde bitireceğiz. Bu projeyle TOKİ bölgesi ve şehir merkezi arasında bağlantıyı daha rahat ve güvenli biçimde sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Yönetim, Politika, Belediye, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Petrol Caddesi Çalışmaları Sona Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:20:49. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Petrol Caddesi Çalışmaları Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement