Adıyaman\'da Ramazan Bayramı Coşkusu

Adıyaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla kent merkezinde bulunan Meydan Camiinde bayram namazı kılındı.

Bayram namazına Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri İshak Şan ve Mustafa Alkayış ile il protokolü katıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri, bayramlaşarak sohbet etti.

Vali Osman Varol, bayramın toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli günlerden biri olduğunu belirterek, başta Adıyamanlılar olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bayramın huzur, sağlık ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu. - ADIYAMAN