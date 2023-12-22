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Adıyaman'da Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kahta Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya başladı. Merkezde sigara bırakma polikliniği, kanser erken teşhis ve eğitim merkezi, fizyoterapist danışmanlığı, diyetisyen danışma birimi gibi birçok hizmet bulunmaktadır. Sağlıklı Hayat Merkezleri, toplum sağlığını korumak, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve birinci basamak sağlık hizmetlerine kolay ulaşım sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Adıyaman\'da Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı
22.12.2023 - 15:27,
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Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kahta Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların rahat ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri alması için aile hekimleri birimleri ile yakın iş birliğiyle çalışacak Kahta Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) yeni binasında hizmete başladı.

Kahta İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Ezgi Kocaoğlu, "İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığının katkılarıyla Kahta'da yeni faaliyete geçen Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulunan Sigara Bırakma Polikliniği, Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM), fizyoterapist danışmanlığı ve fiziksel aktivite salonu, eğitim birimi, diyetisyen danışma birimi, gebe sınıfı, psikolojik danışmanlık birimi, çocuğun psikososyal gelişimi takip birimi, sosyal hizmet birimi ve koruyucu diş hekimliği polikliniği ile hizmet vermektedir" dedi.

Hastalığa değil, sağlığın korunmasına yatırım yapmak anlayışını önemsediklerini belirten İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Ezgi Kocaoğlu, "Sağlıklı hayat merkezleri sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. SHM'ler, toplum sağlığı merkezine bağlı hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir. Sağlıklı Hayat Merkezleriyle, ülke genelinde aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi (sağlık danışmanlığı, röntgen, laboratuvar gibi), birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine (diyetisyenlik hizmetleri, psikososyal destek hizmetleri, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetleri gibi) erişimi kolaylaştırarak hastaneye yığılmanın önüne geçmeyi, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditler ile mücadele etmeyi, halihazırda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi; toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktayız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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