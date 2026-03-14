Adıyaman\'da Sosyal Tesis İnşaatı Başladı

14.03.2026 14:03
Vali Varol, İndere deprem konutları için sosyal tesis alanında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, İndere deprem konutları alanı içerisinde yapımına başlanan sosyal tesis alanında incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Emlak Konut tarafından hayata geçirilecek sosyal tesisler için temel kazı çalışmalarının başladığı bildirildi.

Adıyaman şehir manzarasına hakim bir noktada inşa edilecek tesislerin, vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri, dinlenip sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri bir yaşam alanı oluşturmasının hedeflendiği belirtildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Varol, proje hakkında Emlak Konut yetkililerinden bilgi aldı. Sosyal tesislerin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin sosyal hayatına önemli katkı sunması ve İndere deprem konut alanının cazibe merkezlerinden biri haline getirmesi bekleniyor.

Modern mimariyle inşa edilecek tesislerde kafeteryalar, spor sahaları ve çeşitli sosyal yaşam alanlarının yer alacağı ifade edildi. Projenin, konutların bulunduğu bölgeyi yalnızca bir yaşam alanı olmaktan çıkararak, vatandaşların bir araya geldiği ve sosyal hayatın canlandığı yeni bir merkez haline getirmesi amaçlanıyor. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Ekonomi, Deprem, Yerel, Son Dakika

Advertisement
