Adıyaman'da Tarihi Keleş Konağının Restorasyon Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da Tarihi Keleş Konağının Restorasyon Çalışmaları Başladı

Adıyaman\'da Tarihi Keleş Konağının Restorasyon Çalışmaları Başladı

Adıyaman'da depremde hasar gören tarihi Keleş Konağı, restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı ve restorasyon sürecini hızlandırmak için müteahhitlerle görüştüklerini belirtti. Ayrıca, şehirdeki diğer tarihi konakların da kamulaştırılacağı ve restore edileceği vurgulandı.

19.02.2024 15:39  Güncelleme: 15:42
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Adıyaman'da depremde hasar gören tarihi Keleş Konağında restorasyon çalışmaları başladı.

Depremde hasar gören Keleş Konağında başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilgililerden bilgi aldı.

Başkan Kılınç, restorasyon sürecini hızlandırmak için müteahhitlerle görüştüklerini belirtti. Ayrıca, şehirdeki diğer tarihi konakların da kamulaştırılacağını ve restore edileceğini vurgulayarak, Adıyaman'ın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki kararlılığını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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