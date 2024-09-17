Adıyaman\'da Toz Sorunu Vatandaşları Zorluyor

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Adıyaman'ın kent merkezinde cadde ve sokaklardan yükselen tozlar vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman'da da binlerce yapı yıkılmış ve binlerce vatandaş yıkılan yapıların enkazları altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yolların da ağır hasar aldığı Adıyaman'da hem enkazlardan geriye kalan tozlar hem de yeniden başlanılan inşaat temellerinden dolayı kentin bir çok cadde ve sokağında toz birikintileri oluşmaya başladı. Yollardaki tozların yolu kullanan araçlarla birlikte yeniden yükselmesi ve göz gözü görmeyecek kadar yoğun olup nefes alınmasında güçlüğe neden olması vatandaşlar tarafından tepkilere neden oluyor.

Yaşanılan bu mağduriyete biran önce çözüm getirilmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, "Kentin hemen hemen her noktası tozdan geçilmiyor. Bizler depremden ölmediysek sanırsak tozdan yada pislikten öleceğiz. Biran önce buna bir çözümün sağlanması gerekmektedir. Hangi cadde ve sokaktan araç geçerse geçsin havalanan bu tozlar ciğerimize işliyor. Kapılarımızı, pencerelerimizi açamaz hale geldik. Kaldırımlardan yürürken tozdan nefes alamaz duruma geldik. Bu duruma kalıcı bir çözümün sağlanması gerekmektedir. Bazı zamanlar tozdan dolayı yollarda sis oluşmuş gibi bir manzara ortaya çıkıyor. Bizler bu durumdan dolayı oldukça mağdur ve zor durumdayız. Yetkililerin bu duruma çare bulmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN