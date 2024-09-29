Adıyaman\'da Uçak Düşme Tatbikatı Yapıldı

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Adıyaman Havalimanında gerçekleştirilen uçak düşme tatbikatı gerçeği aratmadı.

Her yıl düzenlenen geniş katılımlı acil durum tatbikatı çerçevesinde Adıyaman Havalimanı'na inmek üzere olan bir yolcu uçağı senaryo gereği pist alanı yakınlarına düştü. Tatbikat için hazırlanan dev uçak maketi, bir anda ateş topuna döndü. Enkaz bölgesine ise çok sayıda itfaiye ekipleri, acil sağlık ekipleri ve havalimanı görevlileri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki motoru ve kanatları alev alan uçağa köpüklü su sıktı. Söndürülen yangın sonrasında yine itfaiye ekipleri tarafından uçak içerisinde bulunan yolcular ve mürettebat tek tek bulundukları yerden çıkarıldı. Senaryo gereği yaralananlar olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastanelere sevk edildi. Gerçekleştirilen tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi. - ADIYAMAN