Adıyaman\'da UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi

Adıyaman'da düzenlenen 'Trafik kazası' tatbikatında zorlu parkurlardan geçen ve afete müdahale eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı gerçeği aratmadı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) yeni katılan 25 sağlık personeline 3 gün teorik, 2 gün ise pratik olmak üzere 5 günlük eğitim verildi. Verilen eğitimler sonrasında Ali Dağ Mesire Alanı'nda tatbikat düzenlendi. Mesire alanında düzenlenen senaryo gereği kaza sonucu yaralanan 1'i ölü, 15 yaralıyı kurtarma operasyonları düzenlendi.

UMKE'nin yaptığı tatbikatta ekipler, zorlu aşamalardan geçerek senaryo gereği yaralanan vatandaşları tek tek kurtarmaya çalıştı.

Tatbikata, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, Acil Afetler Şube Müdürü Tülay Altuğ ve çok sayıda sağlık görevlisi katıldı.

Yapılan tatbikat sonrası 25 sağlık personellerine sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Tatbikat ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, " Beş gün süren bir eğitimin sonunda oldukça güzel bir tatbikat gerçekleştirildi. Bu UMKE'miz yaşanabilecek afetlere ve olaylara karşı her zaman hazır kıtadır" diye konuştu. - ADIYAMAN