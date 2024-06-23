Adıyaman'da Yamaç Paraşütü Bölge Şampiyonası Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Yamaç Paraşütü Bölge Şampiyonası Gerçekleştirildi

Adıyaman\'da Yamaç Paraşütü Bölge Şampiyonası Gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü bölge şampiyonasına 9 takımın katıldığı bildirildi. Şampiyonada elemeler sonucu belirlenen takımlar Türkiye Şampiyonasına katılacak.

23.06.2024 18:47  Güncelleme: 18:49
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yamaç paraşütü bölge şampiyonası 9 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kurugeçit Mahallesi Adaca tepesinde gerçekleştirilen bölge şampiyonasında bireysel ve takım olarak 32 kişi katıldı. 9 Takımın mücadele ettiği şampiyonada ilk gün elemeler yapıldı. Elemeler sonucu belirlenen takımlar Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz bölge şampiyonası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gölbaşı Adıyaman bizim çok önem verdiğimiz çok kıymetli bir yer 9 ilden arkadaşlar geldiler. Toplam 32 yarışmacı bu Türkiye yamaç paraşütünün hedef yarışmasının bölge yarışması kısmı güney doğu Anadolu bölgesindeki tüm sporcular 9 ilden buraya geldiler şu anda 32 sporcumuz var bu sporcular burada yarışacaklar buradan ilk 5'e giren ve takım halinde olan arkadaşlarımızda Eskişehir'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanacaklar. Gölbaşı Adıyaman bizim değer verdiğimiz bizim yeni keşfettiğimiz ama olağanüstü meteorolojik veriler bizim için çok kıymetli gerek doğasıyla gerek insanıyla inanılmaz bir yere geldik. Bizim buradaki amacımız yarışmalar yapmak belki Türkiye şampiyonasına belki bir dünya şampiyonası Gölbaşı'nın doğası bizim için çok yeterli. Bizim için mükemmel değerlendirmeye açığız" diye konuştu.

Yapılan ödül töreninde ilçe protokolü tarafından ödüllerini alarak Eskişehir'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasında yarışacak. Düzenlenen programa Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, Adıyaman Gençlik Spor Müdürü Fikret Keleş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, Gölbaşı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mesut Güleç, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Yamaç Paraşütü Bölge Şampiyonası Gerçekleştirildi - Son Dakika

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